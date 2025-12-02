Ushur Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in India en Ushur oscila desde ₹2.66M hasta ₹3.72M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ushur. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $32.8K - $38.2K India Rango Común Rango Posible $30.3K $32.8K $38.2K $42.4K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Reclutador envíos en Ushur para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Ushur ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Reclutador ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.