Directorio de Empresas
UserZoom
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

UserZoom Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Spain en UserZoom oscila desde €54.4K hasta €74.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de UserZoom. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$68K - $80.7K
Spain
Rango Común
Rango Posible
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador de Producto envíos en UserZoom para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en UserZoom?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en UserZoom in Spain tiene una compensación total anual de €74,457. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UserZoom para el puesto de Diseñador de Producto in Spain es €54,386.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para UserZoom

Empresas Relacionadas

  • Majesco
  • Centauri Health Solutions
  • Wiser Solutions
  • Verifone
  • InMobi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/userzoom/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.