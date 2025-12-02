Directorio de Empresas
U.S. Government
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Jefe de Gabinete

  • Todos los Salarios de Jefe de Gabinete

U.S. Government Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en U.S. Government oscila desde $158K hasta $224K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S. Government. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $213K
United States
Rango Común
Rango Posible
$158K$180K$213K$224K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Jefe de Gabinete envíos en U.S. Government para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en U.S. Government?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Jefe de Gabinete ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en U.S. Government in United States tiene una compensación total anual de $224,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en U.S. Government para el puesto de Jefe de Gabinete in United States es $158,112.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para U.S. Government

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Facebook
  • Netflix
  • Snap
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-government/salaries/chief-of-staff.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.