US Foods
US Foods Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en US Foods oscila desde $66.7K hasta $95.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de US Foods. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$76.5K - $89.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.7K$76.5K$89.5K$95.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en US Foods?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en US Foods in United States tiene una compensación total anual de $95,238. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en US Foods para el puesto de Reclutador in United States es $66,748.

Otros Recursos

