Upside Salarios

El salario de Upside oscila desde $54,888 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $251,250 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upside. Última actualización: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Gerente de Producto
Median $230K
Diseñador de Producto
$134K
Reclutador
$153K

Ventas
Median $140K
Ingeniero de Software
$54.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$251K
Investigador de UX
$146K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Upside es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $251,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Upside es $146,228.

