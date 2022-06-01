Directorio de Empresas
Uplers
Uplers Salarios

El salario de Uplers oscila desde $8,572 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $108,272 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uplers. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $32.4K
Gerente de Operaciones de Negocio
$92K
Desarrollo de Negocios
$26.2K

Recursos Humanos
$12K
Consultor de Gestión
$108K
Diseñador de Producto
$31.4K
Gerente de Proyecto
$8.6K
Ventas
$26.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Uplers es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $108,272. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Uplers es $28,886.

