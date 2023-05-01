Directorio de Empresas
Uphold
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Uphold Salarios

El salario de Uphold oscila desde $64,675 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $490,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uphold. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Científico de Datos
$151K
Recursos Humanos
$64.7K
Ingeniero de Software
$109K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Gerente de Ingeniería de Software
$490K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Uphold es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $490,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Uphold es $130,090.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Uphold

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Netflix
  • Coinbase
  • SoFi
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos