Directorio de Empresas
upGrad
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

upGrad Salarios

El salario de upGrad oscila desde $11,000 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $53,752 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de upGrad. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Producto
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Ingeniero de Software
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ventas
Median $11K
Científico de Datos
Median $22.6K
Desarrollo de Negocios
$11.8K
Diseñador de Producto
$14.3K
Gerente de Programa
$45.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$49.8K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en upGrad es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $53,752. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en upGrad es $22,635.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para upGrad

Empresas Relacionadas

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos