Unlikely AI
    • Acerca de

    Unlikely AI is a startup that develops AI products that can do things previously considered impossible for computers. They are backed by venture capital and take a contrarian approach to AI.

    unlikely.ai
    Sitio Web
    2018
    Año de Fundación
    30
    # de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Sede Central

