University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Salarios

El salario de University of Saskatchewan oscila desde $33,392 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $350,940 para un Médico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de University of Saskatchewan. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $49.7K
Científico de Datos
$33.4K
Médico
$351K

Gerente de Proyecto
$108K
Preguntas Frecuentes

University of Saskatchewan میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Médico at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $350,940 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
University of Saskatchewan میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $79,025 ہے۔

