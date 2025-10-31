Directorio de Empresas
University of Melbourne
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Australia en University of Melbourne totaliza A$102K por year.

Paquete Mediano
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total por año
A$102K
Nivel
A
Base
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en University of Melbourne?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en University of Melbourne in Australia tiene una compensación total anual de A$148,452. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Melbourne para el puesto de Ingeniero de Software in Australia es A$102,197.

Otros Recursos