La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Australia en University of Melbourne oscila desde A$82.2K hasta A$119K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Melbourne. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

A$93.2K - A$108K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$82.2KA$93.2KA$108KA$119K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en University of Melbourne?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en University of Melbourne in Australia tiene una compensación total anual de A$119,243. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Melbourne para el puesto de Asistente Administrativo in Australia es A$82,168.

