Directorio de Empresas
University of Houston
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

University of Houston Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en University of Houston oscila desde $125K hasta $177K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Houston. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$141K - $161K
United States
Rango Común
Rango Posible
$125K$141K$161K$177K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ciencia de Datos envíos en University of Houston para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en University of Houston?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en University of Houston in United States tiene una compensación total anual de $177,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Houston para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $124,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para University of Houston

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Google
  • Stripe
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos