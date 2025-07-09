UnitedLex Salarios

El salario de UnitedLex oscila desde $11,919 en compensación total por año para un Legal in India en el rango bajo hasta $155,220 para un Gerente de Ingeniería de Software in United States en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UnitedLex . Última actualización: 9/21/2025