United Talent Agency
United Talent Agency Salarios

El salario de United Talent Agency oscila desde $50,170 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $233,825 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de United Talent Agency. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K
Asistente Administrativo
$50.2K
Marketing
$99.5K

Gerente de Producto
$221K
Gerente de Programa Técnico
$234K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en United Talent Agency es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en United Talent Agency es $135,000.

