La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Pakistan en United Nations Development Programme oscila desde PKR 5.09M hasta PKR 7.26M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de United Nations Development Programme. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Rango Común
Rango Posible
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en United Nations Development Programme?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en United Nations Development Programme in Pakistan tiene una compensación total anual de PKR 7,264,013. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en United Nations Development Programme para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Pakistan es PKR 5,091,018.

