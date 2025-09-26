Directorio de Empresas
United Internet
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

United Internet Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Germany en United Internet totaliza €96.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de United Internet. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Total por año
€96.7K
Nivel
5
Base
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bono
€10.1K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en United Internet?

€143K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en United Internet in Germany tiene una compensación total anual de €253,718. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en United Internet para el puesto de Gerente de Producto in Germany es €99,728.

Otros Recursos