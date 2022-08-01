Uniswap Salarios

El salario de Uniswap oscila desde $179,100 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $190,950 para un Reclutador en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uniswap . Última actualización: 9/19/2025