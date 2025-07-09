Directorio de Empresas
Uni Cards
Uni Cards Salarios

El salario de Uni Cards oscila desde $28,550 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $67,993 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uni Cards. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $68K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $61.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$49.1K

Diseñador de Producto
$28.6K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Uni Cards is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

