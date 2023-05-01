Directorio de Empresas
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Salarios

El salario de Underdog Fantasy oscila desde $145,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $215,912 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Underdog Fantasy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Diseñador de Producto
Median $216K

Diseñador UX

Reclutador
Median $183K

Gerente de Producto
$166K
Gerente de Ingeniería de Software
$169K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Underdog Fantasy, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Underdog Fantasy es Diseñador de Producto con una compensación total anual de $215,912. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Underdog Fantasy es $169,150.

Otros Recursos