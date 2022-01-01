Directorio de Empresas
Unacademy
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Unacademy Salarios

El salario de Unacademy oscila desde $7,437 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el rango bajo hasta $108,771 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Unacademy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $31.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $28.8K
Contador
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Analista de Negocios
$29.9K
Desarrollo de Negocios
$7.4K
Analista de Datos
$30.1K
Científico de Datos
$42.6K
Recursos Humanos
$63.9K
Marketing
$48.4K
Diseñador de Producto
$21.6K
Gerente de Programa
$26.2K
Ventas
Median $8.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $109K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Unacademy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Unacademy è Gerente de Ingeniería de Software con una retribuzione totale annua di $108,771. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Unacademy è $30,102.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Unacademy

Empresas Relacionadas

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos