Directorio de Empresas
umlaut
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

umlaut Salarios

El salario de umlaut oscila desde $43,418 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $98,505 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de umlaut. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador Industrial
$53.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$53.2K
Ingeniero de Software
$43.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Programa Técnico
$98.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en umlaut es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $98,505. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en umlaut es $53,452.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para umlaut

Empresas Relacionadas

  • Ideagen Plc
  • Lufthansa Group
  • ALTEN
  • The D. E. Shaw Group
  • Marcum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos