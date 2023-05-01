Ultima Genomics Salarios

El salario de Ultima Genomics oscila desde $110,445 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $195,975 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ultima Genomics . Última actualización: 9/21/2025