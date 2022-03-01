Directorio de Empresas
Ulta Beauty
Ulta Beauty Salarios

El salario de Ulta Beauty oscila desde $120,146 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $172,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ulta Beauty. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $172K
Científico de Datos
$120K
Diseñador de Producto
$126K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Ulta Beauty is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $172,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ulta Beauty is $125,625.

