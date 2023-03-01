Directorio de Empresas
Ula
Ula Salarios

El salario de Ula oscila desde $27,118 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $57,128 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ula. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Diseñador de Producto
$27.1K
Gerente de Producto
$57.1K
Gerente de Proyecto
$35.3K

Ingeniero de Software
$49.1K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Ula is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $57,128. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ula is $42,171.

