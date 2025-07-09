Directorio de Empresas
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salarios

El salario de Ujjivan Small Finance Bank oscila desde $5,284 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $49,563 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ujjivan Small Finance Bank. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Operaciones de Servicio al Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquitecto de Soluciones
$49.6K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Ujjivan Small Finance Bank es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $49,563. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ujjivan Small Finance Bank es $17,134.

