Ujjivan Small Finance Bank Salarios

El salario de Ujjivan Small Finance Bank oscila desde $5,284 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $49,563 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ujjivan Small Finance Bank . Última actualización: 9/21/2025