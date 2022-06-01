UHS Salarios

Directorio de Empresas
UHS
El salario de UHS oscila desde $45,989 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $189,050 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UHS. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Servicio al Cliente
$46K
Analista de Datos
$60.3K
Ingeniero de Software
$189K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en UHS es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $189,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UHS es $60,300.

