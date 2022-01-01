UBS Salarios

Directorio de Empresas
El salario de UBS oscila desde $22,039 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango bajo hasta $230,974 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UBS. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Desarrollador Cuantitativo

Científico de Datos
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Investigador Cuantitativo

Banquero de Inversión
Analyst $136K
Associate Director $210K

Analista Financiero
Median $110K
Analista de Negocios
Median $110K
Gerente de Producto
Median $138K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $175K
Gerente de Operaciones de Negocio
Median $64.2K
Consultor de Gestión
Median $82.5K
Gerente de Proyecto
Median $150K
Arquitecto de Soluciones
Median $206K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $106K
Gerente de Programa Técnico
Median $173K
Analista de Ciberseguridad
Median $108K
Contador
$44.6K
Asistente Administrativo
$80.4K
Operaciones de Negocio
$109K
Desarrollo de Negocios
$76.3K
Jefe de Gabinete
$159K
Analista de Datos
$162K
Gerente de Ciencia de Datos
$22K
Recursos Humanos
$164K
Legal
$159K
Diseñador de Producto
$143K
Gerente de Diseño de Producto
$28.3K
Gerente de Programa
$231K
Reclutador
$148K
Ventas
$159K
Compensación Total
$157K
Investigador UX
$137K
Preguntas Frecuentes

Mediánová ročná celková odmena v UBS je $137,369.

