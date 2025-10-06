Directorio de Empresas
Twitter
Científico de Datos Nivel

Data Scientist II

Niveles en Twitter

  1. Data Scientist IL4
  2. Data Scientist IIL5
  3. Senior Data ScientistL6
Promedio Anual Compensación Total
$226,541
Salario Base
$174,750
Acciones ()
$36,583
Bono
$15,208

$160K

Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Otros Recursos