El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Germany en trivago totaliza €63.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de trivago. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Total por año
€63.2K
Nivel
L2
Base
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en trivago in Germany tiene una compensación total anual de €65,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en trivago para el puesto de Analista de Datos in Germany es €54,181.

