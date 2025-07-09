Directorio de Empresas
TripleTen
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

TripleTen Salarios

El salario de TripleTen oscila desde $12,936 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $979,200 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TripleTen. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $96K

Ingeniero de Software Full-Stack

Servicio al Cliente
$12.9K
Diseñador Gráfico
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Producto
$68.2K
Gerente de Proyecto
$28.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$979K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende rol gerapporteer by TripleTen is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $979,200. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by TripleTen is $63,736.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TripleTen

Empresas Relacionadas

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos