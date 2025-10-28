Directorio de Empresas
Trip.com
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Trip.com Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en Trip.com totaliza CN¥399K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Trip.com. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total por año
CN¥399K
Nivel
hidden
Base
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥79.9K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Trip.com?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Trip.com in China tiene una compensación total anual de CN¥905,465. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Trip.com para el puesto de Ingeniero de Software in China es CN¥372,331.

Otros Recursos