TripAdvisor Científico de Datos Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

₹6.37M - ₹7.57M
India
Rango Común
Rango Posible
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En TripAdvisor, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en TripAdvisor in India tiene una compensación total anual de ₹8,056,156. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripAdvisor para el puesto de Científico de Datos in India es ₹5,884,497.

Otros Recursos