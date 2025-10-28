Directorio de Empresas
TripAdvisor
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Operaciones de Negocio

TripAdvisor Operaciones de Negocio Salarios

La compensación de Operaciones de Negocio in United States en TripAdvisor totaliza €54.7K por year para SE2. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

€44.8K - €54.2K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En TripAdvisor, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Operaciones de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Negocio en TripAdvisor in United States tiene una compensación total anual de €57,681. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripAdvisor para el puesto de Operaciones de Negocio in United States es €41,271.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TripAdvisor

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos