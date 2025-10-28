La compensación de Operaciones de Negocio in United States en TripAdvisor totaliza €54.7K por year para SE2. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En TripAdvisor, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)