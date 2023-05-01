Directorio de Empresas
Treasury Prime
Treasury Prime Salarios

El salario de Treasury Prime oscila desde $149,243 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $223,151 para un Éxito del Cliente en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Treasury Prime. Última actualización: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $170K

Ingeniero de Software Backend

Éxito del Cliente
$223K
Gerente de Producto
$149K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Treasury Prime es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,151. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Treasury Prime es $170,000.

