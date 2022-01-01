Directorio de Empresas
TOTVS
TOTVS Salarios

El rango de salarios de TOTVS va de $10,894 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $33,590 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TOTVS. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $18.7K
Diseñador de Producto
$12.4K
Gerente de Producto
$10.9K

Ventas
$33.6K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at TOTVS is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $33,590. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TOTVS is $15,557.

Otros Recursos