La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United Kingdom en Tide oscila desde £38.7K hasta £55K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

£43.8K - £49.9K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£38.7K£43.8K£49.9K£55K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Tide in United Kingdom tiene una compensación total anual de £55,006. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Diseñador de Producto in United Kingdom es £38,690.

