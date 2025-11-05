Directorio de Empresas
Tide
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Diseño de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Diseño de Producto

Tide Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in India en Tide oscila desde ₹4.49M hasta ₹6.51M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹5.09M - ₹5.91M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.49M₹5.09M₹5.91M₹6.51M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Diseño de Producto envíos en Tide para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Diseño de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Tide in India tiene una compensación total anual de ₹6,513,977. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in India es ₹4,488,623.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Tide

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos