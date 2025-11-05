Directorio de Empresas
Tide
Tide Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in India en Tide oscila desde ₹574K hasta ₹837K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹659K - ₹752K
India
Rango Común
Rango Posible
₹574K₹659K₹752K₹837K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Tide in India tiene una compensación total anual de ₹836,648. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Analista Financiero in India es ₹574,309.

