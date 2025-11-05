Directorio de Empresas
Tide
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Tide Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Tide totaliza ₹3.7M por year.

Paquete Mediano
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹3.7M
Nivel
A3
Base
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Tide in India tiene una compensación total anual de ₹9,640,855. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Científico de Datos in India es ₹3,701,015.

Otros Recursos