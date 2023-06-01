Directorio de Empresas
ThriveDX
ThriveDX Salarios

El salario de ThriveDX oscila desde $49,750 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el rango bajo hasta $150,596 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ThriveDX. Última actualización: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Gerente de Producto
$89.9K
Ingeniero de Ventas
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Ingeniero de Software
$119K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en ThriveDX es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,596. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThriveDX es $104,629.

