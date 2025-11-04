La compensación de Ingeniero de Software in India en ThoughtWorks oscila desde ₹1.39M por year para Consultant hasta ₹5.23M por year para Lead Consultant. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.19M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
