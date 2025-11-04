Directorio de Empresas
ThoughtWorks
ThoughtWorks Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en ThoughtWorks oscila desde ₹1.39M por year para Consultant hasta ₹5.23M por year para Lead Consultant. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.19M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Consultant
(Nivel de Entrada)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en ThoughtWorks?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Móvil

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ThoughtWorks in India tiene una compensación total anual de ₹5,231,315. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtWorks para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,853,300.

Otros Recursos