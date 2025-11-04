Directorio de Empresas
ThoughtWorks
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

ThoughtWorks Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en ThoughtWorks totaliza ₹2.13M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Total por año
₹2.13M
Nivel
L2
Base
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en ThoughtWorks in India tiene una compensación total anual de ₹10,372,790. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtWorks para el puesto de Científico de Datos in India es ₹3,277,177.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ThoughtWorks

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos