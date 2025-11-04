ThoughtSpot Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en ThoughtSpot oscila desde ₹3.64M hasta ₹4.98M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio ₹3.94M - ₹4.68M India Rango Común Rango Posible ₹3.64M ₹3.94M ₹4.68M ₹4.98M Rango Común Rango Posible

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En ThoughtSpot, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en ThoughtSpot ?

