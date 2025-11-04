Directorio de Empresas
Thought Machine
La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en Thought Machine oscila desde £58.9K por year para IC1 hasta £131K por year para IC3. El paquete de compensación in United Kingdom mediano por year totaliza £96.9K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
Software Engineer(Nivel de Entrada)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Thought Machine in United Kingdom tiene una compensación total anual de £155,169. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thought Machine para el puesto de Ingeniero de Software in United Kingdom es £87,650.

