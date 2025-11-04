Directorio de Empresas
Thorogood
Thorogood Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in India en Thorogood totaliza ₹1.2M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thorogood. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.2M
Nivel
L1
Base
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹249K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Thorogood?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Thorogood in India tiene una compensación total anual de ₹1,659,481. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thorogood para el puesto de Analista de Datos in India es ₹1,180,920.

