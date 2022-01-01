Directorio de Empresas
Thinkific
Thinkific Salarios

El salario de Thinkific oscila desde $66,637 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $150,565 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thinkific. Última actualización: 11/15/2025

Gerente de Producto
Median $103K
Ingeniero de Software
Median $108K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$108K

Servicio al Cliente
$75.4K
Operaciones de Marketing
$73K
Diseñador de Producto
$139K
Reclutador
$66.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$151K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Thinkific, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Thinkific es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,565. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thinkific es $105,321.

