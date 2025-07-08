Directorio de Empresas
The Stepstone Group
The Stepstone Group Salarios

El salario de The Stepstone Group oscila desde $52,462 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $184,677 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Stepstone Group. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Gerente de Ciencia de Datos
$185K
Científico de Datos
$94.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Producto
$101K
Ventas
$52.5K
Ingeniero de Software
$109K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en The Stepstone Group es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $184,677. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en The Stepstone Group es $103,850.

Otros Recursos