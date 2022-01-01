Directorio de Empresas
The Clorox Company
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

The Clorox Company Salarios

El salario de The Clorox Company oscila desde $109,450 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $236,640 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Clorox Company. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $121K
Contador
$109K
Desarrollo de Negocios
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Servicio al Cliente
$117K
Gerente de Ciencia de Datos
$172K
Recursos Humanos
$237K
Tecnólogo de la Información (TI)
$131K
Ventas
Median $165K
Arquitecto de Soluciones
Median $190K
Capitalista de Riesgo
$130K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En The Clorox Company, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en The Clorox Company es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en The Clorox Company es $146,265.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para The Clorox Company

Empresas Relacionadas

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos