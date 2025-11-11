La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Austin Area en Tesla oscila desde $122K por year para P1 hasta $273K por year para P4. El paquete de compensación in Greater Austin Area mediano por year totaliza $176K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$122K
$115K
$5.4K
$1.9K
P2
$197K
$146K
$50.9K
$625
P3
$226K
$165K
$61.4K
$0
P4
$273K
$205K
$67.5K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
